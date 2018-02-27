Прем'єр про ціну на газ: хто їздить на "Audi", заплатить повну ціну, а нужденні отримають субсидії

Гройсман зазначив, що Кабмін наскільки можливо стримує ціну на газ, але після створення ринку газу ціну встановлювати ніхто не буде.

Уряд України наскільки можливо стримує граничну ціну на газ для населення, однак після створення ринку газу ціну встановлювати ніхто не буде.

Читайте також"Золоті зливки має сьогодні кожен громадянин": голова Держаудиту прокоментувала підозри НАБУ про незаконне збагачення

Про це заявив голова уряду Володимир Гройсман на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

"Якщо ціну газу, граничну, поки встановлює уряд, то закон про ринок газу передбачає, що вже ніхто не буде встановлювати. І уряд теж. Я поки що стримую, наскільки можу", - сказав прем'єр.

При цьому прем'єр підкреслив, що потребують підтримки для оплати комунальних платежів отримають субсидії.

"Той, хто їздить на Audi, заплатить повну ціну, а той, хто отримує мінімальну пенсію, за нього заплатить держава", - підкреслив Гройсман.

Також голова уряду закликав місцеві органи влади підтримувати процес підвищення енергоефективності.

"Скільки ви споживаєте, на якому обладнанні, ефективне або неефективне, працюєте, залежить не від Гройсмана, а від конкретного місцевого голови... Якщо споживати в два-три рази менше газу, то і вони будуть в два-три рази менше", - зазначив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман неодноразово заявляв, що уряд не підвищуватиме ціну на газ для населення в поточному опалювальному сезоні. У той же час, встановлення ринкової ціни на газ є обов'язковою умовою продовження співпраці України і Міжнародного валютного фонду.

24 січня 2018 року президент України Петро Порошенко і директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард за результатами зустрічі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія) заявили про узгодження заходів щодо завершення четвертого перегляду програми співпраці і виділення країні п'ятого траншу. За словами Порошенка, уряд України готовий врегулювати ціну на газ відповідно до вимог МВФ, що передбачають встановлення ціни "блакитного палива" на рівні собівартості та витрат на транспортування.

8 лютого Гройсман повідомив, що Кабмін знаходиться в діалозі з МВФ про подальше врегулювання ціни на газ, яке має враховувати повну соціальний захист громадян.