Кабмін продовжує переговори з МВФ щодо нової ціни на газ – віце-прем'єр Кістіон

Після досягнення домовленостей рішення буде опубліковано.

Кабінет міністрів України знаходиться у стані переговорів на рівні технічної місії Міжнародного валютного фонду, після досягнення домовленостей рішення буде опубліковано, повідомив журналістам профільний віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон.

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"Зараз йдуть переговори на рівні технічної місії. Як тільки вони будуть завершені, ви будете проінформовані", - сказав Кістіон в кулуарах енергетичного форуму "Збільшення національного видобутку, диверсифікації та надійності енергопостачання шляхом реформ, прозорості та модернізації".

Як повідомляв УНІАН, питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість блакитного палива має вирівнятися (бути піднята) до рівня імпортного паритету.

На сьогодні гранична ціна на газ для населення в Україні становить 6,9 гривні за кубометр. Вона складається з ціни газу як товару (визначається Кабміном) і вартості його транспортування (визначається Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг).