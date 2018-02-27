У "Нафтогазі" підтвердили: "Газпром" припинив виставляти рахунки за поставлений бойовикам газ

Російський монополіст припинив виставляти рахунки за спожитий на окупованих Росією територіях газ Україні.

Російський газовий монополіст "Газпром" припинив виставляти рахунки національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України" за поставлений на тимчасово окуповані території Донбасу газ.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час енергетичного форуму повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

"Так, це правда", - сказав топ-менеджер "Нафтогазу" у відповідь на питання про припинення "Газпромом" відповідних поставок.

Також він підтвердив, що російська компанія не виставляє рахунки за весь 2017 і початок 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" вимагає від "Нафтогазу" 1,3 мільярда доларів за газ, який був поставлений на тимчасово окуповані території Донбасу.

Наприкінці грудня Стокгольмський арбітраж, який розглядав взаємний спір "Газпрому" і "Нафтогазу", вказав, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Суд вирішив, що майбутні поставки газу на зазначені території також не повинні оплачуватися Україною до припинення окупації.