«Нафтогаз» відновив імпорт газу з ЄС

За словами комерційного директора, імпорт відновили обсягом 12 млн кубометрів на добу.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» в останні дні відновив імпорт природного газу з країн ЄС обсягом 12 млн куб. м на добу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час енергетичного форуму повідомив головний комерційний директор компанії Юрій Вітренко.

«Так, відновили імпорт зі Словаччини та трохи з Угорщини», - сказав він, додавши, що компанія імпортує паливо у режимі 12 млн кубометрів на добу. За його словами, ці поставки не вплинуть на цінову пропозицію «Нафтогазу» промисловості на березень цього року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз» припинив поставки газу з ЄС з 1 лютого цього року.