У Криму стався новий блекаут: частина півострова залишилася без світла
16:51, 27 лютого 2018Енергетика
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Аварія частково знеструмила схід окупованого Росією Криму.
Ілюстрація REUTERS
У Керчі, Феодосії та частині населених пунктів Ленінського району Криму відсутнє електропостачання через аварію.
Про це повідомляє 27 лютого прес-служба Управління МНС Росії по Криму.
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У Керчі через відключення електрики зупинилася робота тролейбусів на лінії. Не працюють світлофори й автозаправні станції, передають "Крим.Реалії".
Вранці у вівторок, 27 лютого, були знеструмлені населені пункти у чотирьох районах Криму через сильний поривчастий вітер.
Крім того, постраждали від негоди і залишаються без електрики мешканці села Яковенкове в Ленінському районі.
27 лютого через негоду Керченська поромна переправа припинила роботу, в черзі на пором накопичилося понад 420 автомобілів і близько 20 автобусів.
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