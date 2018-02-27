У Криму стався новий блекаут: частина півострова залишилася без світла

Аварія частково знеструмила схід окупованого Росією Криму.

У Керчі, Феодосії та частині населених пунктів Ленінського району Криму відсутнє електропостачання через аварію.

Про це повідомляє 27 лютого прес-служба Управління МНС Росії по Криму.

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У Керчі через відключення електрики зупинилася робота тролейбусів на лінії. Не працюють світлофори й автозаправні станції, передають "Крим.Реалії".

Вранці у вівторок, 27 лютого, були знеструмлені населені пункти у чотирьох районах Криму через сильний поривчастий вітер.

Крім того, постраждали від негоди і залишаються без електрики мешканці села Яковенкове в Ленінському районі.

27 лютого через негоду Керченська поромна переправа припинила роботу, в черзі на пором накопичилося понад 420 автомобілів і близько 20 автобусів.