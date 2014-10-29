Ціни на нафту тримаються вище позначки $86 на тлі очікування рішення Федрезерву США

На світових торгах в середу, 29 жовтня, ціни на нафту Brent тримаються вище позначки $86 за барель на тлі очікування рішення ФРС США щодо монетарної політики та статданих по динаміці запасів палива в США, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подорожчали на $0,44 до $86,47 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,37 до $81,79 за барель.

Читайте такожІран планує значно збільшити видобуток нафтиУ вівторок Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в США виросли на 3,2 мільйона барелів до 375,1 мільйона барелів на тижні, що завершився 24 жовтня, що в цілому співпало з очікуваннями аналітиків. У середу ввечері свої дані оприлюднює Управління енергетичної інформації США.

У середу також завершиться дводенне засідання ФРС. Очікується, що американський регулятор оголосить про завершення програми скупки облігацій, відомої як кількісне пом'якшення. У той же час чиновники продовжують заявляти, що не поспішають підвищувати ключову ставку.

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