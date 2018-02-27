Прокуратура перевірить законність передачі родовища на Полтавщині компанії з оточення Порошенка – документ

У документі сказано, що за наявності підстав прокуратура повинна прийняти всі заходи реагування, в тому числі передбачені статтею 23 про прокуратуру.

Генеральна прокуратура доручила прокуратурі Києва перевірити законність дій керівництва Державної служби геології, які поза конкурсом за заниженою ціною передали найбільше родовище нафти і газу компанії «Аркона Газ-Енергія», що належить оточенню президента Петра Порошенка.

Про це сказано в документі, текст якого має УНІАН

«Відправляю для прийняття рішення про звернення адвоката Олешка О.П., поданий в інтересах ПАТ «Укрнафта» за позовом ПАТ «Укрнафта» до Державної служби геології та надр України та ТОВ «Аркона Газ-Енергія» щодо скасування наказу та зобов'язання вчинити певні дії», - сказано в документі, підписаному начальником управління представництва інтересів держави в суді Ігорем Суховетруком.

При цьому в документі йдеться, що за наявності підстав прокуратура повинна вжити всі заходи реагування, в тому числі передбачені статтею 23 про прокуратуру.

Як повідомляв УНІАН, суддя Київського апеляційного адміністративного суду Євген Чаку призначив на 28 лютого дебати за позовом "Укрнафти" до Державної служби геології та надр та компанії "Аркона Газ-Енергія" з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд.

Позов у Київський апеляційний адмінсуд було подано після того, як в листопаді 2017 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов «Укрнафти» по суті, вказуючи, що компанія пропустила строки подання позову.

Юристи «Укрнафти» вважають таке рішення суду незаконним, а також відзначають, що Держгеонадра увійшли в змову з судом і застосували до них грубі маніпуляторські технології.

Нещодавно журналісти «Радіо Свободи» у ході розслідування з'ясували, що засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням президента Петра Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників «Аркони Газ –Енергія» з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента Петра Порошенка.

Після цього юристи "Укрнафти" заявили, що є всі підстави говорити про наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва.

Наприкінці минулого тижня президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук припустив, що оскільки фірма "Аркона Газ-Енергія" пов'язана з оточенням Порошенка, то правоохоронні органи навряд чи сумлінно візьмуться за розслідування цієї справи. Однак ситуація зміниться після того, як Порошенко покине пост президента країни.