У Порошенка хочуть обмежити поставки "Газпрому" в Україну 30% річного споживання газу

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

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«З 2018 введення в дію норми про те, що жодна іноземна країна або компанія не може бути джерелом постачання більше 30% від річного обсягу споживання Україною газу», - сказано в документі.

Як наголошується в документі, Україна буде продовжувати збільшення імпорту газу з ЄС шляхом розширення технічних можливостей поставок у напрямку європейського газотранспортного коридору «Північ-Південь».

Крім того, парламентська коаліція ставить завдання з диверсифікації постачальників палива для атомних електростанцій і послуг на окремих стадіях ядерно-паливного циклу.

Раніше Порошенко заявляв, що диверсифікувати поставки газу в Україну можна за 2-3 роки.

Довідка УНІАН. Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривають від травня 2014 року.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна - про встановлення справедливої ​​ціни на газ за збереження чинного контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнення з України боргу за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.