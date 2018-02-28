Україна через холоди збільшила відбір газу зі сховищ до рекордного за два роки рівня

Незважаючи на зростання споживання газу, запасів «блакитного» палива вистачить для комфортного проходження всього опалювального періоду 2017-2018 років, запевняють в «Укртрансгазі».

Україна через зниження температури повітря збільшила відбір природного газу з підземних сховищ (ПСГ) до рекордного за останні два роки рівня - 115 млн куб. м.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомляє прес-служба держкомпанії «Укртрансгаз».

«Нинішня зима вирішила запам'ятатися особливими морозами і снігопадами в свої останні дні ... Станом на сьогоднішній ранок відбір газу з ПСГ збільшився до максимальних рівнів за останні два осінньо-зимових періоди - до 115 млн кубометрів», - йдеться в повідомленні.

У компанії також повідомили, що через похолодання добове споживання газу в Україні зросло на 30% порівняно з останнім днем зими 2017 року - до 200 млн куб. м.

«Зараз запас газу в ПСГ становить 10,1 млрд куб. м, що на 18% більше, ніж торік. Цих обсягів достатньо для комфортного проходження Україною опалювального сезону», - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала його відбір для потреб опалювального сезону. До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня) Україна накопичила в підземних сховищах рекордні 16,8 млрд кубометрів газу.

Через різке похолодання, з 24 на 25 лютого відбір газу з підземних сховищ зріс до максимального рівня за опалювальний період 2017-2018 років - 101 млн куб. м на добу.