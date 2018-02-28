У Криму окупанти готують десятки позовів до України через відсутність світла: скисло молоко і витратилися на генератори

Позови будуть подавати не чиновники, а жителі півострова і підприємства, які працюють в Криму.

Окупаційна влада Криму готує кілька десятків позовів до України через енергетичну блокаду півострова.

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Про це розповів так званий керівник експертної ради при "Раді міністрів Криму" Олександр Молохов, повідомляє «Новая газета».

«Позови будуть подавати не чиновники, а жителі півострова і підприємства, які працюють в Криму, що постраждали від блекауту, — заявив Молохов. — Якщо людині довелося купити дизель-генератор, якщо у неї через перебої з електрикою зірвалася медична операція, або вона зазнала якихось інших збитків — вона може вимагати від України відшкодування».

«Один із наших клієнтів, Алуштинський молокозавод, буде пред'являти позов через скисле молоко: продукція зіпсувалася через перебої з електрикою» — зазначив він.

За його словами, позови будуть подані в українські суди. Той факт, що Україна не визнає російський статус Криму, за словами Молохова, перешкодою не є.

Молохов зазначив, що у випадку з юрособами у позовах зазначаються дві адреси реєстрації: українська та російська.

«Тобто говоримо, що підприємство існує, як суб'єкт українського права, але в той же час зазначаємо, що у 2014 році воно було зареєстровано і як російська юридична особа. У випадку з фізособами ситуація аналогічна: більшість кримчан мають як громадянство РФ, так і громадянство України. Позови нами подаються відповідно до українського законодавства, українською мовою і так далі. При цьому ми не маємо ілюзій, що в Україні ці позови будуть задоволені. Просто це необхідний етап, який треба пройти перед ЄСПЛ», — додав Молохов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2015 року в Херсонській області були підірвані опори ліній електропередач, внаслідок чого припинилася подача електрики з материкової території на півострів.

На початку 2016 року "перший віце-прем'єр" проросійського окупаційного кримського уряду Михайло Шеремет заявив, що Крим "остаточно" відмовився від поставок електроенергії з України. Він заявив, що півострів здатний покрити потреби в енергетиці за рахунок нарощування власної генерації та постачання з Краснодарського краю через енергоміст.

До цього Крим на 80% залежав від української електроенергії. В результаті енергоблокади протягом декількох місяців подача електрики споживачам півострова була обмежена.

Президент України Петро Порошенко заявляв, що Київ готовий підписати договір про постачання електроенергії до Криму за умови, що півострів в договорі буде значитися як частину України.