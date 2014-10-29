Майбутня коаліція має намір до кінця 2015 року розділити "Нафтогаз"

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, оприлюдненому «Блоком Петра Порошенка».

«Виділення діяльності з транспортування та підземного зберігання газу зі структури НАК «Нафтогаз України», - сказано в документі.

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Крім того, коаліція ставить завдання до кінця 2015 року залучити кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи і підземних сховищ газу за 100% збереження майна у державній власності.

Також у документі зазначається, що від січня 2015 року Україна повинна перейти на нову тарифну систему транспортування газу «вхід-вихід».

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, яка передбачає створення спеціальної компанії-оператора, 49% акцій якої буде продано інвесторам із США та ЄС.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболева, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

Крім того, на початку червня Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту та зі зберігання газу. Пропонується наступне рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.