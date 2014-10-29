Майбутня коаліція має намір до кінця 2015 року розділити "Нафтогаз"
Нова парламентська коаліція хоче до кінця 2015 року провести комплексну реорганізацію НАК «Нафтогаз України», розділивши державний холдинг за сферами ведення газового бізнесу.
Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, оприлюдненому «Блоком Петра Порошенка».
«Виділення діяльності з транспортування та підземного зберігання газу зі структури НАК «Нафтогаз України», - сказано в документі.
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Крім того, коаліція ставить завдання до кінця 2015 року залучити кваліфікованих інвесторів до управління активами газотранспортної системи і підземних сховищ газу за 100% збереження майна у державній власності.
Також у документі зазначається, що від січня 2015 року Україна повинна перейти на нову тарифну систему транспортування газу «вхід-вихід».
Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, яка передбачає створення спеціальної компанії-оператора, 49% акцій якої буде продано інвесторам із США та ЄС.
За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболева, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.
Крім того, на початку червня Кабінет міністрів прийняв рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту та зі зберігання газу. Пропонується наступне рішення: «Нафтогаз України» буде займатися виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.