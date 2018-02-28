Проти колегії суддів, які розглядають справу компанії з оточення Порошенка, відкрили дисциплінарне провадження

Інформація про відкриття дисциплінарного провадження стала відома лише сьогодні вранці.

Член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький відкрив дисциплінарне провадження проти колегії Київського апеляційного адміністративного суду на чолі з Євгеном Чаку, яка розглядає справу про незаконну передачу найбільшого нафтогазового родовища Полтавської області компанії з оточення президента Петра Порошенка.

Про це заявив під час судового засідання Київського апеляційного адмінсуду представник компанії «Укрнафта», яка також претендує на це родовище.

У зв'язку з тиском на суддів, юристи «Укрнафти» зажадали від колегії взяти самовідвід.

«Це прямий адміністративний тиск на колегію суддів шляхом спонукання до прийняття необхідних для компанії «Аркона Газ-Інвест» рішень», - заявив адвокат «Укрнафти», уточнивши, що інформація про відкриття дисциплінарного провадження стада відома лише сьогодні вранці.

Однак, порадившись протягом п'яти хвилин, колегія суддів відхилила клопотання «Укрнафти».

Як повідомляв УНІАН, суддя Київського апеляційного адміністративного суду Євген Чаку призначив на 28 лютого дебати за позовом "Укрнафти" до Державної служби геології та надр та компанії "Аркона Газ-Енергія" з вимогою скасувати рішення суду першої інстанції і направити справу на новий розгляд.

Позов до Київського апеляційного адмінсуду було подано після того, як в листопаді 2017 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов «Укрнафти» по суті, вказуючи, що компанія пропустила терміни подання позову. Юристи «Укрнафти» вважають таке рішення суду незаконним, а також відзначають, що Держгеонадра увійшли в змову з судом і застосували до них грубі маніпулятивні технології.

Нещодавно журналісти «Радіо «Свобода» в ході розслідування з'ясували, що засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням Порошенка. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників «Аркона Газ –Енергія» з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацьким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента.

Після цього юристи "Укрнафти" заявили, що є всі підстави говорити про наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва. Наприкінці минулого тижня президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук припустив, що оскільки фірма "Аркона Газ-Енергія" пов'язана з оточенням Порошенка, то правоохоронні органи навряд чи сумлінно візьмуться за розслідування цієї справи. Однак ситуація зміниться після того, як Порошенко покине пост президента країни.