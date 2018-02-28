«Нафтогаз» шукає піарників для протидії проектам «Газпрому» в ЄС – заплатить майже 60 мільйонів гривень

Компанія-учасник тендера не повинна бути пов'язана з органами влади Росії і не повинна діяти в інтересах «Газпрому».

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» оголосив тендер на закупівлю PR-послуг очікуваною вартістю 59 млн грн на території країн ЄС для позитивного висвітлення діяльності компанії та реформ в енергосекторі України, а також для висвітлення ризиків, які пов'язані з реалізацією проекту обхідного газопроводу «Північний потік -2», який будує російський «Газпром». Повідомлення про проведення тендеру опублікувала прес-служба "Нафтогазу".

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За інформацією компанії, PR-послуги мають бути націлені на створення позитивного іміджу "Нафтогазу" і реформ в енергетичному секторі України в європейських країнах, формування сприйняття газового ринку України як невід'ємної частини загальноєвропейського газового ринку, а також на висвітлення ризиків та інших аспектів будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Згідно з повідомленням, компанія-учасник тендера не повинна бути пов'язана з органами влади Росії і не повинна діяти в інтересах «Газпрому».

«Очікувана вартість закупівлі станвить 59 млн грн», - повідомили в "Нафтогазі", додавши, що заявки від PR-компаній прийматимуться до 2 квітня 2018 року, а термін дії договору - один рік.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року, для протидії реалізації проекту «Північний потік-2», «Нафтогаз» найняв американську юридичну компанію Yorktown Solutions, яка повинна лобіювати інтереси українського держхолдингу в Вашингтоні. Вартість контракту з Yorktown Solutions до кінця цього року становить 37 тис. дол. На початку грудня український держхолдинг оголосив про плани найняти PR-компанію, яка працюватиме в США і ЄС.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1». Цей проект може позбавити Україну частини доходу від транзиту газу, який у 2017 році досягнув 3 млрд дол.