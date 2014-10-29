Єврокомісар: шанси на підписання сьогодні газової угоди - 50 на 50

Ймовірність того, що газові переговори між Україною та Росією буде завершено в середу в Брюсселі становить 50%.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Гюнтер Еттінгер в ефірі німецького телебачення, повідомляє «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

"50 на 50", - сказав він, відповідаючи на питання, наскільки ймовірним є підписання газової угоди між Україною та РФ в середу в Брюсселі.

"Нам потрібні фінансові ресурси для попередньої оплати нових поставок газу", сказав Еттінгер, зазначивши, що погоджена ціна $385 для тимчасового постачання газу РФ взимку є справедливою.

Нагадаємо, що 29 жовтня у Брюсселі повинен відбутися черговий раунд тристоронніх газових переговорів Україна-РФ-ЄС.

Очікується, що під час зустрічі буде підписано тимчасовий договір щодо газопостачання.

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Варто зазначити, що для Еттінгера зустріч в середу є, швидше за все, останньою можливістю посприяти вирішенню газової суперечки між Україною та ЄС, оскільки з 1 листопада до роботи приступає новий склад Єврокомісії.