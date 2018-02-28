Затверджено наглядову раду нового оператора ГТС

Представниками держави в наглядовій раді є Костянтин Мар‘євич і Адомас Аудіцкас.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості затвердило наглядову раду нового оператора газотранспортної системи країни - «Магістральні газопроводи України» (МГУ).

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Згідно з повідомленням прес-служби Міненерговугілля, відповідний наказ підписав міністр енергетики Ігор Насалик.

«Міністерство енергетики та вугільної промисловості України призначило спостережну раду нового незалежного оператора газотранспортної системи - «Магістральні газопроводи України» на підставі рішення Комітету з призначенням керівників особливо важливих підприємств, до якого входять спостерігачі від дипломатичних установ та міжнародних фінансових організацій. Відповідний наказ сьогодні підписав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик», - сказано в повідомленні.

Так, незалежними директорами наглядової ради «МГУ» стали Карина Лучинкіна, яка працювала в PwС (PricewaterhouseCoopers), Фабріс Нуайлан, який працював у Міністерстві енергетики Франції, Ян Чадам, який був головою правління словацького оператора газотранспортної системи Gaz-System і Вольтер Больтц, який працював в австрійському регуляторному органі E-Control. Представниками держави в наглядовій раді є Костянтин Мар‘євич і Адомас Аудіцкас.

У прес-службі також зазначили, що міжнародні організації - Представництво Європейського Союзу в Україні, ЄБРР, Світовий банк, Посольство Франції в Україні, Секретаріат енергетичного співтовариства - високо оцінили прозорість конкурсного відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради «Магістральних газопроводів України».

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». Разом з тим менеджмент Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління є необхідним для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

У січні цього року Кабмін відсторонив менеджмент «Нафтогазу» від процесу пошуку партнера для управління українською ГТС, включивши до відповідальної робочої групи тільки голову наглядової ради компанії Клер Споттісвуд.