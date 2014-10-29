У Порошенка хочуть встановити єдину ціну на газ для населення і підприємств

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».

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У документі наголошується, що кінцеві роздрібні ціни на природний газ для населення і тарифи на тепло будуть поетапно приведені до економічно обґрунтованого рівня відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.

«Причому буде здійснено перехід до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення, розмір і механізм адміністрування яких повинен визначатися на місцевому рівні», - сказано в документі.

Раніше УНІАН повідомляв, що населенню можуть встановити комерційну ціну за споживання газу понад норму.