У Порошенка хочуть встановити єдину ціну на газ для населення і підприємств
Нова парламентська коаліція, створювана за підсумками позачергових виборів у Верховну Раду, що выдбулися 26 жовтня, має намір з 1 травня 2015 року скасувати диференціацію оптових цін на природний газ для населення, підприємств ТКЕ і комерційних споживачів.
Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, запропонованому до обговорення політичною партією «Блок Петра Порошенка».
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У документі наголошується, що кінцеві роздрібні ціни на природний газ для населення і тарифи на тепло будуть поетапно приведені до економічно обґрунтованого рівня відповідно до зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом.
«Причому буде здійснено перехід до адресних дотацій соціально вразливим верствам населення, розмір і механізм адміністрування яких повинен визначатися на місцевому рівні», - сказано в документі.
Раніше УНІАН повідомляв, що населенню можуть встановити комерційну ціну за споживання газу понад норму.