Ціни на енергоносії має визначати ринок, а не чиновники – Порошенко

Президент переконаний, що в Україні необхідно створити енергетичну біржу.

Ціни на енергоносії, такі як газ і вугілля, має визначати ринок, а не чиновники, заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції в Києві.

Читайте такожГолова НКРЕКП намагався через суд приховати від НАБУ документи щодо тарифів на електрику - ЗМІ

"Я вважаю, що в Україні має бути створена енергетична біржа. Ми маємо обрати: або у нас комунізм і соціалізм, і ціни будуть затверджуватися зверху – чиновником... або вони будуть визначатися ринком - попитом і пропозицією з урахуванням імпортних поставок, і це точно не є справою президента. Я точно впевнений, що потрібно створити біржу, і реалізація має відбуватися на біржових умовах, має бути створено ринок, і це абсолютно реально", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що ціна на енергоносії в майбутньому має визначатися на українській енергетичній біржі, оскільки зараз вона базується на європейських індексах.

"Я ніколи не збирався ставати на його захист (формули Роттердам+" - УНІАН), оскільки це просто біржовий показник... Не підходить "Роттердам+", запропонуйте "Варшаву+", "Бремен+". Мені ні те, ні інше не подобається", - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2016 року Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила ринкову методику розрахунку оптової ціни електроенергії, яка базується на європейському індексі цін на вугілля.

Гранична ціна на вугілля стала формуватися на основі ціни (індекс API 2), яка формується в результаті торгів на біржі в Роттердамі (Нідерланди), разом з вартістю транспортування цього вугілля на внутрішній ринок (так звана формула "Роттердам плюс доставка"). За даними НКРЕКП, така методика розрахунку повинна була усунути ручне регулювання ціни, забезпечити незалежність від постачань із зони АТО і позбавити Україну від проблем з накопиченням достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону.

Разом з тим прем'єр-міністр України Володимир Гройсман неодноразово вимагав розібратися з доцільністю використання такої формули. В середині січня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що застосування формули ціноутворення на енергетичне вугілля "Роттердам плюс доставка" не зняло проблему диверсифікації постачання цього палива в Україну.