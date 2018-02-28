"Укрнафта" програла суд маловідомій компанії з оточення Порошенко

Напередодні член Вищої ради правосуддя Маловацький відкрив дисциплінарне провадження проти суддів, які розглядають законність надання компанії "Аркона Газ-Енергія" ліцензії на найбільше нафтове родовище.

Київський апеляційний адміністративний суд відхилив позов компанії "Укрнафта", яка вимагала скасувати рішення суду першої інстанції про визнання законної видачі поза конкурсом за заниженою ціною ліцензії на розробку найбільшого в країні нафтового родовища в Полтавській області маловідомій компанії "Аркона Газ-Енергія", що належить оточенню президента Петра Порошенка.

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Таке рішення суд ухвалив 28 лютого, витративши на розгляд справи менше години.

"Суд постановив апеляційну скаргу компанії "Укрнафта" залишити без задоволення. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 19 грудня 2017 року залишити без змін. Постанова набирає чинності з моменту опублікування і рішення може бути оскаржене протягом 30 днів шляхом подачі касаційної скарги до Верховного суду України", - зачитав вердикт суду головуючий на засіданні суддя Євген Чаку.

Перед цим представник "Укрнафти" закликав колегію суддів узяти самовідвід у зв'язку з інформацією, що з'явилася, про те, що член Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький, що має відношення до "Аркон Газ-Енергія", відкрив дисциплінарне провадження проти судової колегії на чолі з суддею Євгеном Чаку, яка 28 лютого і розглядає законність надання "Аркон Газ-Енергія" ліцензії на найбільше в країні Свистунковско-Черноволуцкое родовище в Полтавській області.

"Це прямий адміністративний тиск на колегію суддів шляхом спонукання прийняття необхідних для компанії "Аркона Газ-Енергія" рішень", - заявив адвокат "Укрнафти", уточнивши, що інформація про відкриття дисциплінарного провадження стала відома лише сьогодні вранці.

Однак після п'ятихвилинної наради колегія суддів відмовилася брати самовідвід.

"Суд вирішив залишити заяву "Укрнафти" без розгляду, оскільки така заява є зловживанням процесуальними правами", - не зовсім впевнено заявив суддя Чаку.

В ході подальших дебатів представники "Укрнафти" знову вказали апеляційному суду на грубе порушення їхніх процесуальних прав з боку суду першої інстанції, який відмовився розглядати справу по суті і протягом 15 хвилин прийняв завідомо неправосудну справу, посилаючись на закінчення строку подання позову, та просили суд відправити справу до суду першої інстанції для нового розгляду.

"Ми неодноразово заявляли – ми не пропустили строки. Ми звернулися одразу, щойно дізналися про порушення нашого права на одержання ліцензії з моменту прийняття оскаржуваного наказу Держгеонадр від 18 травня 2017 року", - сказав захисник "Укрнафти".

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Крім того, представник "Укрнафти" надав суду документи, що посадові особи Держгеонадр здійснили службову підробку – значно зменшили раніше затверджені ними ж дані запасів вуглеводнів в Свистунковсько-Черноволуцькому родовищі, дозволивши "Аркон Газ-Енергії" отримати ліцензію лише за 3,8 мільйона гривень, замість сплати понад 100 мільйонів гривень.

Однак судді навіть не стали розглядати цей документ і встали на бік представників Держгеонадр та приватної компанії "Аркона Газ-Енергія", які в унісон вимагали лише одного – відхилити позов "Укрнафти".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2017 року Окружний адміністративний суд Києва відмовився розглядати позов "Укрнафти" по суті, вказуючи, що компанія пропустила строки подання позову. Юристи "Укрнафти" вважають таке рішення суду незаконним, а також відзначають, що Держгеонадр увійшла в змову з приватною компанією "Аркона Газ-Енергія" і застосувала до них грубі маніпулятивні технології.

Нещодавно журналісти "Радіо "Свобода" в ході розслідування з'ясували, що засновники компанії "Аркона Газ-Енергія" пов'язані з оточенням Порошенко. Зокрема, журналісти довели зв'язок власників "Аркони Газ-Енергія" з діючим членом Вищої ради правосуддя Олексієм Маловацким, який до призначення був юристом партії "БПП" і пов'язаний з командою президента. Після цього юристи "Укрнафти" заявили, що є всі підстави говорити про наявність опосередкованого адміністративного впливу на суддів під час розгляду справи в Окружному адмінсуді Києва.

Раніше "Укрнафта" звернулася до Генеральної прокуратури з проханням перевірити законність дій керівництва Держгеонадр, надали маловідомої компанії ліцензію на розробку найбільшого в країні родовища без конкурсу і за значною заниженою ціною.

Однак зайнятися перевіркою Генпрокуратура доручила прокуратурі Києва.

Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук припустив, що оскільки фірма "Аркона Газ-Енергія" пов'язана з оточенням Порошенка, то правоохоронні органи навряд чи сумлінно візьмуться за розслідування цієї справи. Однак ситуація зміниться після того, як Порошенко покине пост президента країни.