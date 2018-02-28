Україна у січні скоротила споживання газу та вугілля

Україна у січні скоротила споживання газу на 6,9%, вугілля - на 11,8%.

Україна в січні 2018 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 6,9% - до 4,846 мільярда кубометрів, повідомляє Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, порівняно з груднем 2017 року споживання газу в січні зросло на 17,5%.

Також у січні 2018 року Україна скоротила споживання кам'яного вугілля порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 11,8% - до 4,382 мільйона тонн.

Повідомляється, що порівняно з груднем минулого року споживання вугілля в січні зросло на 7,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укртрансгазу", Україна до 2017 року знизила споживання газу на 6,3% - до 28,4 мільярда кубометрів.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.