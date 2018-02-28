Історична перемога: "Нафтогаз" остаточно виграв у "Газпрому" спір у Стокгольмському арбітражі

За підсумком розгляду двох справ, російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 мільярди доларів.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпрому»,.

Згідно цього рішення арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

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«Арбітраж ухвалив виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумками двох арбітражних проваджень «Газпром» винен 2,56 млрд дол.», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію «Газпромом» обсягів транзиту газу, які не відповідали вимогам контракту.

«Арбітражний суд відхилив вимоги «Газпрому» щодо штрафів за нібито незаконно відібрані «Нафтогазом» обсяги транзитного газу», - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення, сьогоднішнє, стосується транзитного контракту, який було укладено в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.