Стокгольмський арбітраж не задовольнив дві вимоги "Нафтогазу"

Трибунал у Стокгольмі не підтримав вимоги Нафтогазу щодо перегляду тарифу на транзит і транзитного контракту.

У рамках рішення Стокгольмського арбітражу на користь НАК "Нафтогаз України" були відхилені вимоги про перегляд тарифу на транзит і транзитного контракту. Про це повідомила прес-служба компанії.

"Трибунал не підтримав вимогу Нафтогазу щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана Нафтогазом у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам. Трибунал також не задовільнив вимогу Нафтогазу переглянути транзитний контракт відповідно до європейського та українського енергетичного й конкурентного законодавства, зауваживши, що впровадження регуляторної реформи на території України є справою української влади і не входить до компетенції Трибуналу в цій справі", - говориться у повідомленні.

Читайте такожПорошенко привітав Україну з історичною перемогою у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому""Тепер треба переглянути транзитний контракт з урахуванням арбітражного рішення та вимог європейського й українського законодавства. Нафтогаз має намір найближчим часом запропонувати Газпрому розпочати переговори щодо цього питання. Нафтогаз очікує, що після арбітражного рішення реформа ринку газу в Україні прискориться", - навела прес-служба слова очільника Нафтогазу Андрія Коболєва.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення, сьогоднішнє, стосується транзитного контракту, який було укладено в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол. Україна виграла 4 млрд 630 млн доларів, які Газпром має компенсувати за минулі періоди.