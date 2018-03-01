У "Газпромі" висловили незгоду з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом "Нафтогазу"

У "Газпромі" заявили про дисбаланс, який виник через рішення, і пообіцяли захищати свої права усіма законними способами.

Арбітраж у Стокгольмі задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" з позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів, за результатами двох розглядів у суді російська компанія повинна виплатити української 2,56 мільярда доларів США, повідомив "Газпром".

Читайте такожПорошенко привітав Україну з історичною перемогою у справі "Нафтогаз" проти "Газпрому"Як передає РИА Новости, в "Газпромі" висловили незгоду з рішенням арбітражу, вказавши, що за підсумками такого вердикту виник дисбаланс у відносинах з "Нафтогазом" щодо постачання та транзиту газу. У компанії пообіцяли захищати свої права усіма законними способами.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилась з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.