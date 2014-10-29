«Укртрансгаз» візьме у «Укргазбанку» кредит на 360 млн гривень

Компанія «Укртрансгаз», що є оператором вітчизняної газотранспортної системи, візьме у «Укргазбанку» кредит на суму 360 млн грн. для поповнення обігових коштів.

Про це йдеться в повідомленні «Укртрансгазу», опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, компанія має намір залучити кредит строком на 1 рік.

Кінцевий термін підписання кредитного договору - 22 листопада 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у січні-вересні 2014 року отримав чистий збиток 795,147 млн грн, тоді як аналогічний період минулого року закінчив з чистим прибутком 199,848 млн грн.

Компанія станом на вересень 2014 року надала своїм кредиторам в якості застави природний газ на загальну суму 500 млн грн.

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Довідка УНІАН. «Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».