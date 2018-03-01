Поразка "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі: за два роки "Нафтогаз" заощадить $21 мільярд

У "Нафтогазі" оцінили загальний фінансовий ефект від перемоги в Стокгольмському арбітражі на рівні 125 мільярдів доларів.

Рішення Стокгольмського арбітражу в рамках судової тяжби між Національним нафтогазовим холдингом "Нафтогаз України" і російським "Газпромом" дозволить українській компанії купувати в 2018-2019 роках у "Газпрому" обсяги газу, які будуть значно нижче контрактних зобов'язань, і заощадити на цих закупівель 21,2 мільярда доларів.

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Про це заявляє прес-служба "Нафтогазу".

"Мінімальний річний обсяг газу, який "Нафтогаз" повинен купувати протягом 2018-2019 років, зменшено з 41,6 до 4 мільярди кубометрів, що заощадить "Нафтогазу" 21,2 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що рішення арбітражу за контрактом купівлі-продажу дозволяє "Нафтогазу" заплатити на 1,8 мільярда доларів менше за газ, який був придбаний у 2014 і 2015 роках, порівняно зі старою контрактною ціною.

"Фінансовий ефект від усіх первинних і зустрічних вимог сторін по обох справах становить 125 мільярдів доларів. Цей спір є найбільшим в історії комерційним арбітражем", - заявили в компанії.

"Ми задоволені тим, що виграли арбітраж з ключових питань. Це важливий день для українського народу і майбутнього європейських газових ринків", - прокоментував рішення суду голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

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2 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який закуповується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" мав транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів в рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився повинен української компанії 2,56 милдлиарда доларів.