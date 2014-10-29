Рада Федерації РФ дозволила "Газпрому" не платити Україні за транзит

Рада Федерації РФ схвалила закон, який надає "Газпрому" можливість оплачувати транзит газу через Україну за рахунок боргу "Нафтогазу", повідомляє ТАСС.

Закон допускає проведення взаємозарахування зустрічних вимог за зобов'язаннями, що випливають із укладених між резидентами - експортерами газу природного у газоподібному стані і нерезидентами договорів, що передбачають купівлю-продаж газу, договорів про надання нерезидентами послуг з його транзиту через території іноземних держав.

При цьому резиденти мають право не зараховувати на свої банківські рахунки в уповноважених банках іноземну валюту або валюту РФ під час проведення такого взаємозарахування. Відповідні норми вносяться в закон "Про валютне регулювання і валютний контроль". Нагадаємо, з такою ініціативою виступав "Газпром".

Як раніше передавав ТАСС, ці норми дозволяють оплачувати транзит російського газу через Україну за рахунок боргу "Нафтогазу" за поставлений газ, відповідно, без обов'язкового зарахування виручки від продажу газу Україні на рахунок "Газпрому" в уповноваженому банку.

Це, в свою чергу, дозволяє "Газпрому" уникнути можливих санкцій за невиконання вимог законодавства про обов'язкове перерахування виручки за проданий газ на його рахунок у банку у випадку, коли газ поставлений, але не оплачений.

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Зараз під час здійснення зовнішньоторговельної діяльності резиденти зобов'язані, за винятком окремих випадків, забезпечити отримання від нерезидентів на свої банківські рахунки в уповноважених банках іноземної валюти або валюти РФ, відповідно до умов укладених договорів. За невиконання у встановлений строк цього обов'язку передбачена адміністративна відповідальність.