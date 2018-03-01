"Нафтогаз" має намір переглянути умови транзиту російського газу

Попри задоволення судом фінансових вимог української сторони, арбітраж не став переглядати тариф на транзит російського газу.

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" ініціює переговори з російським газовим монополістом "Газпромом" про перегляд умов контракту на транзит російського газу через територію України з урахуванням рішень, які були прийняті Стокгольмським арбітражем.

Читайте такожПоразка "Газпрому" в Стокгольмському арбітражі: за два роки "Нафтогаз" заощадить $21 мільярд

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

"Тепер треба переглянути транзитний контракт з урахуванням арбітражного рішення і вимог європейського і українського законодавства. "Нафтогаз" має намір найближчим часом запропонувати "Газпрому" почати переговори з цього питання. "Нафтогаз" очікує, що після арбітражного рішення реформа ринку газу в Україні прискориться", - заявив глава компанії нафтогазового холдингу Андрій Коболєв.

За інформацією прес-служби, вчора, 28 лютого, компанія отримала остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яке підтвердило юридичні зобов'язання "Газпрому" виконувати транзитний контракт.

"Транзитний контракт був укладений на період з січня 2009 року до 2019 року включно. Погоджений контрактний обсяг транзиту (110 мільярдів кубометрів в рік – УНІАН) становить значну частину потреб Європи в газі, тому цей контракт має велике значення для європейських покупців і споживачів. "Нафтогаз" розраховує, що транзит в Європу буде тривати, як і раніше", - прокоментували в компанії рішення суду.

Також наголошується, що арбітраж не підтримав вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, представлена "Нафтогазом" ще в 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам.

"Суд також не задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд транзитного контракту у відповідності з європейським, українським енергетичним і конкурентним законодавством, зазначивши, що впровадження регуляторної реформи на території України є справою української влади не входить в компетенцію трибуналу в цій справі", - додали в компанії.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС та купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився повинен української компанії 2,56 мільярда доларів.