Заступник голови Міненерговугілля Прокопів подав у відставку

Прокопів з серпня 2014 року по березень 2017 року обіймав посаду президента оператора газотранспортної системи України "Укртрансгаз". У квітні Прокопів був призначений заступником голови Міненерговугілля.

Заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Прокопів подав у відставку, повідомив УНІАН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

Читайте такожЗатверджено наглядову раду нового оператора ГТС

"Заступник міністра енергетики Ігор Прокопів написав заяву про відставку. Заяву було написано ним 27 лютого", - повідомив Білявський.

Він додав, що на вакантне місце Прокопіва в Міністерстві енергетики буде висунута кандидатура Валерія Ноздріна - члена команди Прокопіва. Зараз Ноздрін обіймає посаду позаштатного радника міністра та в. о. голови правління нового оператора газотранспортної системи країни – "Магістральні газопроводи України" (МДУ).

Як повідомляв УНІАН, Прокопів з серпня 2014 року по березень 2017 року обіймав посаду президента оператора газотранспортної системи України "Укртрансгазу". У квітні Прокопів був призначений заступником голови Міненерговугілля.

Восени 2016 року між керівництвом "Нафтогазу" і "Укртрансгазу" виникли розбіжності з приводу проведення тендеру на будівництво "Укртрансгазом" компресорних станцій на півдні України. В результаті, материнський холдинг не погодив закупівлю, аргументувавши це тим, що такі перекачувальні потужності будуть не потрібні на півдні України в результаті будівництва газопроводу "Південний потік".

На початку лютого 2017 року у ЗМІ було опубліковано інтерв'ю голови "Укртрансгазу" Прокопіва, в якому повідомлялося, що голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв виносив на розгляд наглядової ради холдингу питання про відсторонення Прокопіва на час проведення перевірки в "Укртрансгазі". За словами Прокопіва, ця ініціатива не знайшла підтримки серед членів наглядової ради.

10 лютого Коболєв заявив, що внутрішній аудит холдингу виявив в системі "Укртрансгазу" підозрілі угоди за 2016 рік на суму 1,5 мільярда гривень.