"Газпрому" щодня нараховують $500 тисяч пені, доки він не виплатить Україні $2,6 мільярда

У "Нафтогазі" очікують, що вже найближчим часом "Газпром" виконає рішення суду.

Російському газовому монополістові компанії "Газпром" щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки вона не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату 2,56 мільярда доларів Україні, повідомив в ході прес-конференції комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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"Зобов'язання "Газпрому" заплатити ці кошти починається з учорашнього дня, тобто вже сьогодні нараховуються відсотки за те, що вони не сплатили, і ці відсотки перевищують 0,5 мільйона доларів... Сьогоднішній день мине вже не даремно і 0,5 мільйона доларів "Нафтогаз" вже заробив", - сказав Вітренко.

При цьому він зазначив, що, якщо "Газпром" не заплатить цю суму – це буде безпрецедентною подією.

"Це буде безпрецедентним, коли не виконується рішення арбітражу, а особливо в такій справі, що все в світі бачать, бачать результат, стежать, і це дійсно буде скандал. Це будуть такі наслідки для репутації "Газпрому", що ми все-таки розраховуємо, що найближчим часом вони заплатять нам ці 2,56 мільярда з відсотками", - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" мав транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винен українській компанії 2,56 мільярда доларів.