Голова «Укрнафти» заявляє про навмисне непродовження спецдозволів для компанії з боку Держгеонадр

За словами Роллінса, справедливості виходить домогтися лише після тривалої боротьби в судах.

Голова правління найбільшої нафтовидобувної компанії «Укрнафта» Марк Роллінс заявляє про те, що Державна служба геології та надр навмисне і незаконно відмовляє компанії в продовження періоду дії спецдозволів на видобуток нафти і газу, і справедливості виходить домогтися тільки після довгої судової боротьби.

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Про це Роллінс заявив під час форуму «Збільшення національного видобутку, диверсифікації та надійності енергопостачання шляхом реформ, прозорості та модернізації».

«В середині 2017 року всупереч законодавству кілька ліцензій не були продовжені з боку Держгеонадр, і лише після тривалої боротьби в судах ми змогли продовжити дію цих ліцензій», - сказав Роллінс.

Він додав, що через подібні дії Держгеонадр компанія втратила суттєві обсяги видобутку та імпульс до його нарощування.

«Ми втратили видобуток, втратили імпульс, який у нас був, сталася втрата податкових відрахувань через питання, від якого ніхто не виграв», - зазначив голова «Укрнафти»

Він нагадав, що після значного падіння видобутку в 2015 році компанія змогла стабілізувати видобуток в 2016 році, а в першому півріччі 2017 року за дуже обмежених інвестиціях видобуток демонструвала зростання. Тому подібні дії Держгеонадр ставлять під загрозу подальші плани з нарощування видобутку.

При цьому Роллінс підкреслив, що за сприяння з боку держави у вирішенні основних проблем компанії, у тому числі реструктуризації історичної податкової заборгованості, яка виникла через відмову «Нафтогазу» погашати борг перед «Укрнафтою» за газ компанії, «Укрнафта» може в найближчі роки подвоїти обсяги видобутку.

Як повідомляв УНІАН, через непродовження дії спецдозволів на видобуток нафти з боку Держгеонадр, «Укрнафта» була змушена зупинити видобуток на декількох родовищах у Сумській та Львівській областях. В результаті мешканці восьми населених пунктів залишилися без газопостачання, а компанія втратила близько 20% добового видобутку нафти та конденсату.

Також компанія повідомляла, що вчасно і в повному обсязі подала до Держгеонадр необхідні документи на продовження 9 спецдозволів, при цьому посадові особи Держгеонадр неодноразово відмовляли у продовженні терміну дії ліцензій. Для захисту своїх інтересів «Укрнафта» звернулася до суду, який встав на сторону компанії.

За даними «Укрнафти», в 2017 році закінчується термін дії 9 спецдозволів, в 2018-му – 27, а в 2019 році – ще 22 спецдозволів.

Голова найбільшої газовидобувної держкомпанії «Укргазвидобування» Олег Прохоренко також неодноразово заявляв про непрозору та неефективну процедуру видачі та продовження ліцензій на видобуток вуглеводнів, що не дозволяє держкомпанії значно нарощувати видобуток газу.

У той же час, дозволи на ділянки, розвідку на яких проводила «Укрнафта», без проведення відкритих конкурсів передаються приватним компаніям.

Так, наприклад, спецдозвіл на розробку Свистунковсько-Черноволуцкього родовища в Полтавській області Держгеонадр без проведення конкурсу і за заниженою вартістю продала маловідомій компанії «Аркона Газ-Енергія», яку пов'язують з юристами з команди президента Петра Порошенка, а «Укрнафті», контрольним пакетом акцій якої володіє держава, було відмовлено за наявності обов'язку щодо сплати податків.

За даними Фіскальної служби, «Укрнафта» зайняла п'яте місце в списку найбільших платників податків за підсумками 2017 року. Компанія минулого року сплатила 10,5 млрд грн, тоді як у 2016 році – 8,8 млрд грн.