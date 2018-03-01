«Газпром» образився: відмовився поставляти Україні газ, за який вже внесена передоплата

«Нафтогаз» вважає, що відмова російського монополіста поставляти газ в березні порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» вважає відмову російського газового монополіста компанії «Газпром» поставляти Україні газ у березні порушенням рішення Стокгольмського арбітражу, повідомила прес-служба компанії.

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«Компанія розцінює відмову «Газпрому» від поставок оплаченого газу як порушення договору і невиконання рішення арбітражу. «Нафтогаз» планує вимагати від «Газпрому» компенсації збитків, завданих внаслідок цього порушення», - сказано в повідомленні.

Глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв зазначив, що, відмовляючись поставляти газ, за який було внесено передоплату, «Газпром» унеможливлює виконання «Нафтогазом» рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу.

«Ми зробили передоплату за російський газ, оскільки виконуємо рішення Стокгольмського арбітражу. Відмовляючись поставляти газ, за який було внесено передоплату, «Газпром» унеможливлює виконання «Нафтогазом» рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу», - зазначив Коболєв.

За словами Коболєва, за чотири роки закупівлі «Нафтогазом» газу у європейських постачальників не було жодного випадку, коли б компанія не отримала паливо, за яке заплатила.

У «Нафтогазі» закликали європейських партнерів проаналізувати надійність контрагента, який може виставити рахунок, отримати гроші і відмовитися поставляти газ.

«Ми також радимо нашим європейським колегам задуматися, чи варто дозволяти такому контрагенту посилювати свій і без того значний вплив на їхній ринок за рахунок будівництва «Північного потоку-2 », - наголосив глава компанії.

Як повідомляв УНІАН, з кінця листопада 2015 року Україна відмовилася від закупівлі газу у «Газпрому». У 2017 році Україна збільшила імпорт газу на 26,8%, до 14,1 млрд кубометрів. Імпорт здійснювався тільки з території європейських країн.

22 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони за контрактом на закупівлю газу. Цим рішенням арбітраж знизив обсяг газу, який «Нафтогаз» в 2018-2019 роках буде зобов'язаний купувати у «Газпрому», з 52 до 5 млрд куб. м на рік.

«Нафтогаз» планував почати закупівлю газу у «Газпрому» в березні цього року.

При цьому «Газпром» повернув «Нафтогазу» передоплату за газ, тому поставки газу з 1 березня для «Нафтогазу України» не здійснюватимуться.