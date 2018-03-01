"Нафтогаз" має намір отримати від "Газпрому" $2,6 мільярда грошима, а не обіцянками

За словами комерційного директора "Нафтогазу", бартер не має сенсу, оскільки "Нафтогаз" на сьогодні отримує за транзит більше, ніж витрачає на імпорт газу.

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" має намір отримати від російського газового монополіста "Газпрому" виграні в Стокгольмському арбітражі 2,56 мільярда доларів тільки у грошовій формі і не згоден на варіант виплати цих грошей за рахунок майбутніх поставок в Україну російського газу.

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Про це на прес-конференції заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"В першу чергу нас цікавлять лише гроші. Ми відкриті до різних пропозицій, але в умовах сучасного ринку, нам пропонувати принцип "газ дорівнює грошам" не варто", - сказав Коболєв, відповідаючи на питання про те, чи погодиться "Нафтогаз" отримати від "Газпрому" виграну в Стокгольмському арбітражі суму не грошима, а імпортованим з Росії газом.

За словами головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на сьогодні українська компанія надає послуги з транзиту російського газу на суму, яка на 600 мільйонів доларів на рік більше за витрати, які можуть бути витрачені на імпорт російського газу.

За словами головного комерційного директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка, на сьогодні українська компанія надає послуги з транзиту російського газу на суму, яка на 600 мільйонів доларів на рік більше витрат, які можуть бути витрачені на імпорт російського газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачань в Україну російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну на газ, який купується у "Газпрому" у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 доларів за тисячу кубометрів; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом "бери або плати" на суму 56 мільярдів доларів. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення "Нафтогаз" залишався винен "Газпрому" близько 2 мільярдів доларів.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Згідно з цим контрактом, "Газпром" повинен був транспортувати через Україну 110 мільярдів кубометрів в рік. Оскільки ця умова не виконувалася, "Нафтогаз" зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 мільярдів доларів.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів.

За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився повинен української компанії 2,56 мільярда доларів. При цьому "Газпрому" щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тисяч доларів, поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні. При цьому "Нафтогаз" російській компанії нічого не винен.