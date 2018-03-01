"Привітання з перемогою в Стокгольмі": голову "Нафтогазу" оштрафували на 8,3 мільярда гривень

14:26, 01 березня 2018
Енергетика
1355
Голову &quot;Нафтогазу&quot; Андрія Коболєва оштрафували на 8,3 мільярди гривень / фото УНІАН

Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото відповідної постанови.

Читайте також"Газпрому" щодня нараховують $500 тисяч пені, доки він не виплатить Україні $2,6 мільярда«А ось і привітання з перемогою в Стокгольмі, яке я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярди гривень Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 млрд. грн «не пізніше п‘ятнадцяти днів». Підстава, зазначена в тексті постанови, «не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжуючих документів», - написав голова "Нафтогазу".

На його думку, реальною причиною штрафу є відмова Коболєва оплачувати контрабандні поставки природного газу російським "Газпромом" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винним українській компанії 2,56 мильярди доларів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #голову нафтогазу оштрафували#Андрій Коболєв#голова нафтогазу штраф