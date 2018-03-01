"Привітання з перемогою в Стокгольмі": голову "Нафтогазу" оштрафували на 8,3 мільярда гривень

Коболєв вважає, що причиною штрафу є відмова оплачувати контрабандні поставки природного газу російським "Газпромом" на Донбас.

Державна фіксальна служба України оштрафувала голову "Нафтогазу" Андрія Коболєва на 8,3 мільярди гривень.

Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото відповідної постанови.

Читайте також"Газпрому" щодня нараховують $500 тисяч пені, доки він не виплатить Україні $2,6 мільярда«А ось і привітання з перемогою в Стокгольмі, яке я сьогодні отримав від Державної фіскальної служби України: два персональні штрафи на суму 7 та 1,3 мільярди гривень Тобто я (як фізична особа) повинен сплатити 8,3 млрд. грн «не пізніше п‘ятнадцяти днів». Підстава, зазначена в тексті постанови, «не забезпечив можливість подання додаткової митної декларації з повним пакетом товаросупроводжуючих документів», - написав голова "Нафтогазу".

На його думку, реальною причиною штрафу є відмова Коболєва оплачувати контрабандні поставки природного газу російським "Газпромом" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі "Нафтогазу" судилася з російським "Газпромом" у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився винним українській компанії 2,56 мильярди доларів.