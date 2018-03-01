Історична перемога в Стокгольмі: «Нафтогаз» залишиться транзитером російського газу

За словами голови "Нафтогазу", арбітраж зобов'язав «Газпром» у 2018-2019 роках платити українській компанії за транзит всього законтрактованого обсягу.

Стокгольмський арбітраж залишив Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» як контрагента російського газового монополіста «Газпрому» в контракті на транзит російського газу. Про це на прес-конференції заявив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

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«Поки не буде змін у контракт, що може стати результатом того, що український регулятор (Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг - УНІАН) змусить «Газпром» застосувати українське законодавство, доти контракт буде залишатися на «Нафтогазі». «Нафтогаз» буде контрагентом», - сказав Вітренко.

За словами голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболева, нафтогазовий холдинг буде отримувати гроші за транзит у 2018-2019 роках.

«Право отримувати гроші за весь законтрактований обсяг залишається в контракті. Воно там буде ще залишатися, як мінімум, два роки. Ми маємо скористатися цим правом для отримання грошей за транзит від російського «Газпрому». Це важливий момент нашої перемоги, який буде монетизовано в істотну суму грошей», - сказав Коболев.

Також голова компанії зазначив, що арбітраж зобов'язав «Газпром» у 2018-2019 роках платити за транзит всього законтрактованого обсягу (110 млрд куб. На рік).

«Наскільки я розумію рішення, те, що ми отримали, не є класичним ship-or-pay (принципом «качай або плати», згідно з яким компанія, яка не прокачує весь обсяг, має оплачувати вартість транзиту всього законтрактованого обсягу - УНІАН). У нас, на жаль, його не було в контракті, у нас є якийсь гібрид ... Ми очікуємо, що у 2018-2019 роках "Газпром" або виконає цю умову, або ми таким же чином легко доведемо це в трибуналі, і за значно коротший термін ці гроші витребуємо», - додав Коболев.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставки Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено у 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» мав транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Раніше також повідомлялося, що доходи від транзиту газу у 2017 році досягли 3 млрд дол., а питання передачі транзитного контракту новому оператору було важливим для проведення реформи розподілу «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.