У «Нафтогазі» розповіли, куди хочуть спрямувати виграні у «Газпрому» мільярди

Компанія пропонує направити виграні у російського монополіста 2,56 млрд дол. на збільшення видобутку газу і підвищення енергоефективності.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує спрямувати виграні у «Газпрому» за результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі 2,56 млрд дол. на збільшення вітчизняного видобутку газу та підвищення енергоефективності на рівні споживачів.

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Про це повідомила прес-служба «Нафтогазу» з посиланням на слова голови компанії Андрія Коболєва.

«Ці гроші потрібно спрямувати на збільшення видобутку газу в Україні та інвестувати в підвищення енергоефективності на рівні українських споживачів. Такі кроки підвищать безпеку поставок і забезпечать українців доступною енергією», - цитує Коболєва прес-служба.

Своєю чергою комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко наголосив, що рішення арбітражу відповідає очікуванням компанії.

«Це рішення відповідає нашим очікуванням. Воно означає, що «Нафтогаз» може успішно розвиватися далі на благо народу України», - цитує Вітренка прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. За тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.