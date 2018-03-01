Перемога в Стокгольмі: «Нафтогаз» готовий відсудити у «Газпрому» іноземні активи

У «Нафтогазі» заявили, що вони не будуть нічого чекати, і вже зажадали від «Газпрому» заплатити виграні 2,56 млрд дол.

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» готовий відсудити у російського газового монополіста «Газпрому» іноземні активи, включаючи газ і газопроводи «Північний потік - 1, 2», якщо він не виконуватиме рішення Стокгольмського арбітражу з виплати українській компанії 2,56 млрд дол. Про це на прес-конференції заявив глава правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв.

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«Ми припускаємо, що вони боротимуться, як і будь-яка інша сторона, яка б опинилася на їхньому місці. У нас також є засоби для цієї боротьби - це примусове стягнення грошей. У «Газпрому» є багато активів у Європі, у всьому світі. Ми давно вже їх інвентаризували, і ми зараз працюватимемо в цьому напрямку», - сказав він.

Також Коболєв вважає, що, не виконуючи рішення суду, «Газпром» підриває свою репутацію як надійного партнера, насамперед в очах європейських компаній.

«Не виконуючи рішення трибуналу, «Газпром» вкотре доводить, що він є ненадійним партнером», - заявив глава «Нафтогазу».

За словами головного комерційного директора «Нафтогазу» Юрія Вітренка, для того, щоб відсудити у «Газпрому» іноземні активи, потрібно звертатися в ту юрисдикцію (країну), де перебувають ці активи, і в місцевому суді боротися за їх стягнення.

«Фактично всі європейські країни приєдналися до Нью-Йоркської конвенції щодо виконання міжнародних рішень... У європейських країн є багато активів «Газпрому» (газ, Nord Stream 2, 1), які можна примусово відсудити», - додав Вітренко.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи буде «Нафтогаз» просто чекати оплати, Коболєв відповів: «Ми чекати нічого не будемо. Це не наш метод. Ми вже зателефонували в «Газпром» і попросили нам щось заплатити».

Коболєв також додав, що поки «Газпром» нічого не заплатив.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому «Газпрому» щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., доки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні. При цьому «Нафтогаз» російської компанії нічого не винен.