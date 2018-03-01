Гройсман обіцяє, що за кілька років ціну на газ визначатиме ринок

Прем'єр відзначив необхідність скасування державного регулювання цін, однак підкреслив важливість соціальної чутливості цього питання.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман ставить за мету прийти до ринкового регулювання цін на газ за кілька років.

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Про це голова уряду заявив на 14-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві.

"Мета проста - щоб за кілька років ринок регулював ціни на газ... Але потрібно враховувати соціальну чутливість цього питання", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, уряд перебуває в переговорах з Міжнародним валютним фондом по моделі приведення ціни на газ до ринкового рівня та створенню ефективного ринку газу.

"Але підкреслюю, соціальна складова має бути врахована", - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, питання визначення ціни газу для потреб населення є предметом переговорів України з МВФ. Представники Фонду наполягають на тому, що вартість блакитного палива повинна вирівнятися (піднята) до рівня імпортного паритету.

На сьогодні гранична ціна на газ для населення в Україні становить 6,9 гривні за кубометр. Вона складається з ціни газу як товару (визначається Кабміном) і вартості його транспортування (визначається Нацкомісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг).