«Нафтогаз» про перемогу в Стокгольмі: «Газпром» може оскаржити рішення, але спочатку він повинен заплатити

Рішення арбітражу набрало чинності станом на вчора.

Російський газовий монополіст теоретично може оскаржити рішення Стокгольмського арбітражу, але після того, як виплатить Україні 2,56 млрд дол. Про це повідомив у ході прес-конференції голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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«Теоретично така можливість є. Для цього «Газпрому» треба буде довести порушення процедури трибуналу. Це дуже важко, і мені складно оцінити ймовірність такої ситуації, але навіть початок цієї процедури не зупиняє дію вже винесеного рішення, тобто рішення є таким, що набуло чинності, станом на вчора», - сказав Коболєв.

«Ризик перегляду теоретично існує, але в цифровому значенні мені важко сказати, скільки він становить», - додав він.

У свою чергу комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко наголосив, що «Газпром» спочатку повинен заплатити, а потім вже може оскаржувати рішення.

«Вони повинні заплатити зараз, а потім вже оскаржувати, що вони там хочуть», - зазначив Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» в Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. За тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол. При цьому «Газпрому» щодня нараховуються відсотки в розмірі 500 тис. дол., поки він не виконає рішення Стокгольмського арбітражу про виплату цих коштів Україні.