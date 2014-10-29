У Єврокомісії сподіваються, що сьогоднішні газові переговори будуть останніми

Віце-президент Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтер Еттінгер сподівається, що переговори України, Росії та ЄС з вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою, які пройдуть сьогодні у Брюсселі, будуть останніми.

Про це він заявив у середу в Брюсселі журналістам перед початком переговорів, передає власний кореспондент УНІАН.

"Сьогодні наша наступна і, як я сподіваюся, остання зустріч. Наші партнери з Києва та Москви вже тут. Наша спільна мета - прийти к проміжному рішенню, зимовому пакету, щоб вирішити питання безпеки постачання на наступну зиму - від сьогодні до березня 2015 року", - сказав Еттінгер.

За його словами, не вирішеними залишаються декілька питань. "По-перше, яка цінова формула є прийнятною, щоб прийти до ринкової ціни", - сказав віце-президент ЄК.

Разом з тим, Еттінгер зауважив, що замість принципу "бери чи плати" для нових обсягів газу, які Росія буде поставляти Україні, буде працювати формула "плати та бери". "Передоплата буде необхідною", - пояснив він.

Читайте такожУкраїна готова сплатити Росії $1,4 млрд газового боргу, але чекає результатів переговорівЩе одним питанням він назвав фінансові спроможності України в плані оплати за нові поставки газу: «Це від трьох до чотирьох мільярдів кубічних метрів у 2014 році…».

«Останнє питання - якою може бути законодавча технічна структура, яка може бути прийнятною обома сторонами», - додав Еттінгер.

Він також повідомив, що володіє інформацією стосовно brige credit для України, про який говорила канцлер Німеччини Ангела Меркель, але відмовився вдаватися в деталі.

Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за поставки російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, загалом цього року українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Разом з тим, російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.

Після останнього раунду переговорів у тристоронньому форматі Україна-РФ-ЄС, що відбувся в Брюсселі 21 жовтня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК "Нафтогаз" повинні знайти кошти.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.

Наступний раунд газових переговорів Україна-Росія-ЄС відбудеться сьогодні, 29 жовтня, в Брюсселі.