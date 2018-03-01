Гройсман після перемоги над «Газпромом» очікує зниження цін на газ всередині країни

17:01, 01 березня 2018
Енергетика
498
Гройсман сподівається на зниження цін на газ / фото УНІАН

Рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» і російського газового монополіста «Газпрому», згідно з яким останній має виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол., дозволить «Нафтогазу» знизити вартість транзиту газу по Україні.

Читайте такожПеремога в Стокгольмі: «Нафтогаз» готовий відсудити у «Газпрому» іноземні активи

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на 14-й щорічній інвестиційній конференції Dragon Capital у Києві.

«Рішення арбітражу дасть можливість «Нафтогазу» знизити вартість транзиту газу і дасть можливість пошуку дешевших цін на газ, що дозволить знизити вартість всередині країни», - сказав прем'єр.

Прем'єр підкреслив, що в Україні необхідно дуже чутливо підходити до формування ціни на газ.

"Моя мета - створення прозорого ринку на всіх етапах: видобутку, транспортування і постачання для населення. Не може бути ніяких монопольних становищ ні у кого", - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» у другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за 1 тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони згідно з принципом «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винним «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено у 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» мав транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпрому», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Газова війна України з Росією
Теги: #Стокгольмський арбітраж#ціна газу