Порошенко: «Нафтогаз» повинен домогтися арешту активів «Газпрому» в разі невиплати боргу

Президент подякував команді "Нафтогазу", яка ефективно відстояла українські національні інтереси.

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України», у разі невиконання російським газовим монополістом «Газпромом» рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким російська компанія зобов'язана виплатити «Нафтогазу» 2,56 млрд дол., має домагатися арешту активів «Газпрому».

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Про це Порошенко сказав на засіданні Ради національної безпеки та оборони України сьогодні в Києві.

Президент подякував команді "Нафтогазу", яка ефективно відстояла українські національні інтереси.

«Фактично означає, що "Газпром" повинен сплатити на користь "Нафтогазу" трохи більше двох з половиною мільярдів доларів», - зазначив він.

Президент звернувся до голови «Нафтогазу», генерального прокурора, міністра юстиції, міністра закордонних справ терміново зібрати нараду.

«Якщо "Газпром" не сплатить ці гроші - я так розумію він мав почати це робити ще учора, - НАК ("Нафтогаз") має добитися арешту активів "Газпрому" і забезпечення виконання цих рішень. Є достатньо активів, які в тому числі задіяні на кшталт в «Північному потоку-2», - підкреслив президент.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і на купівлю Україною російського газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо поставок Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який було укладено у 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» мав транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого 2018 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол., при цьому українська компанія - нічого не винна.

У «Нафтогазі» також повідомили про намір судитися за іноземні активи «Газпрому», наприклад, у країнах ЄС, якщо той не буде виконувати рішення арбітражу.