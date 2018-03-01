«Нафтогаз» пропонує ввести обмеження на споживання газу

Ці заходи необхідні через значне похолодання та дії «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня, незважаючи на передоплату.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» пропонує 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу через значне похолодання та дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року, незважаючи на передоплату, повідомив голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

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«Що пропонується? Є план дій, затверджений наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 2 листопада 2015 року. Цей план дій передбачає введення спеціального режиму споживання газу, коли підприємства, які мають альтернативні види палива, переходять на альтернативні види, й доводиться працювати з компаніями теплової генерації зі зменшення споживання газу приблизно на 5-10%. Ми вважаємо, що цих заходів має вистачити, для того щоб не створювати дефіцит газу в системі й виключити ситуацію, до якої, як ми вважаємо, «Газпром» нас підштовхує, щоб скористатися транзитними потоками газу», - сказав Коболєв.

«Я пропоную Міністерству енергетики запустити цей план в дію починаючи з суботи, третього числа. На друге число у нас ресурс газу зараз закуповується, він порівняно дорогий, але ми його перекриємо. Субота-неділя - це та зона ризику, за яку ми переживаємо технологічно», - додав він, зазначивши, що після 4 березня очікується потепління, й споживання газу знизиться.

Голова «Нафтогазу» наголосив, що юридично Україна має право використовувати газ, який йде з Росії, оскільки він оплачений. При цьому проблема полягає в тому, що саме таких дій очікує «Газпром», «щоб із точки зору піару сказати європейцям: дивіться, знову беруть російський газ».

Коболєв повідомив, що така ситуація викликана значним похолоданням в останні дні, через що в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекритий купівлями газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені «Газпрому» за невиконання контракту.

«При цьому ми все одно очікуємо, що приблизно 10 млн куб. м газу на добу буде очікуваним дефіцитом, який ми зараз перекрити не можемо», - сказав Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» судилася з російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами: на транзит російського газу в ЄС і купівлю Україною російського газу.

Наприкінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м на рік. Оскільки ця умова не виконувалась, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

Вчора, 28 лютого, «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.