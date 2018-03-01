«Газпром» легко не здасться

Стокгольмський арбітраж ухвалив рішення на користь НАК «Нафтогаз» України. Відтак «Газпром» повинен буде сплатити Україні 2,56 мільярдів доларів на користь «Нафтогазу». Проте навряд чи можна сподіватися, що українська сторона так легко отримає компенсацію від російського «Газпрому».

Проте сам факт такого рішення Стокгольмського арбітражу – це дійсно позитив для України. Адже за підсумками двох арбітражних проваджень теоретично, тобто якщо всі умови будуть виконуватися, український бюджет має отримати суттєву суму – більше двох мільярдів доларів.

Це – позитив для України, й у порівнянні з попереднім рішенням арбітражу, яке було відносною перемогою, хоча і дуже розрекламованою і НАК «Нафтогазом України», і українською владою. Вважаю його відносною перемогою, тому що там були свої питання, свої «плюси» й «мінуси».

Проте питання про те, чи буде «Газпром» виконувати рішення суду, відкрите

Цього разу чітко визначено, що «Газпром» має сплатити компенсацію за недопоставлені обсяги газу для транзиту, які були визначені контрактом. І це сталося зовсім не з тієї причини, що у «Газпрому» не було споживачів. Адже він іншими шляхами транспортував газ. Тож цей аргумент російської сторони Стокгольмський арбітраж не прийняв. Але він сприйняв аргумент «Нафтогазу» на попередньому провадженні — про погіршення стану української економіки з багатьох причин, в тому числі, й через російську агресією, і про те, що Україні не потрібно було закуповувати такий великий об’єм газу – принцип «take or pay» був прописаний у контракті.

Отже, все це призвело до того, що до нашого бюджету, можливо, надійде більше двох мільярдів доларів. Тож, звісно, це є позитивом.

Час покаже, які причини, зачіпки знайде «Газпром» або до яких дій вдасться, аби уникнути виконання прописаних умов і рішень

Проте питання про те, чи буде «Газпром» виконувати рішення суду, відкрите. Можна навіть не сумніватися, що він шукатиме всі можливості, аби уникнути його виконання. Можна не сумніватися, що він наполягатиме на тому, що це – результат упередженого політичного ставлення і таке інше. Без сумніву, на внутрішньому ринку інформації і для російського споживача він розповідатиме якісь речі, які будуть або нівелювати поразку, або запевняти в упередженості, або, можливо, навіть переконувати в якійсь перемозі.

Тому ми не можемо очікувати, що російська сторона буде легко виконувати рішення суду. Взяли і враз все сплатили – ні, на це не варто сподіватися. Тим більше, «Газпром» уже заявив, що буде намагтися протистояти цьому рішенню всіма доступними правовими методами. Ну, нехай шукають їх, якщо знайдуть…

В будь-якому разі, рішення Стокгольмського арбітражу – кінцеве, тому «Газпром» буде зобов’язаний його виконувати. Час покаже, які причини, зачіпки знайде «Газпром» або до яких дій вдасться, аби уникнути виконання прописаних умов і рішень.

Валерій Боровик, голова правління Альянсу «Нова енергія України»