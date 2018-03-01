Україна попередила ЄС про можливу кризову ситуацію в енергетиці через дії "Газпрому" - МЗС

Дипломати ініціюють тристоронні переговори у форматі Україна–ЄС–Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС.

Україна направила Європейському Союзу ноту про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці з метою забезпечення транзиту газу до України та країн ЄС через зниження російським газовим монополістом «Газпром» тиску на вході в українській газотранспортній системі.

Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила у соціальній мережі Facebook.

«Сьогоднішні дії «Газпрому» щодо невиконання своїх договірних зобов’язань та відмова виконувати рішення Стокгольмського арбітражу є загрозою виникнення надзвичайної ситуації у постачанні газу до України та ЄС», - наголосила Зеркаль.

«Газпром» вкотре доводить свою недоброчесність. І, як завжди, намагається підставити Україну. Не вийде!" – додала вона.

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"Щойно направили ноту ЄС про застосування механізму раннього попередження кризових ситуацій в енергетиці, відповідно до статті 340 та додатку 26 Угоди про асоціацію. Також ініціюємо тристоронні переговори у форматі Україна –ЄС –Росія щодо забезпечення стабільності постачання газу в Україну та ЄС", - поінформувала Зеркаль.

"Історія 2009 року не повториться. Стокгольм, Угода про асоціацію та реформа ринку газу остаточно змінили парадигму відносин з РФ у газовій сфері. Шантаж більше не працює", - заявила заступник міністра закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» позивалася до «Газпрому» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами від 2009 року: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за 1 тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За результатами розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду сьогодні вранці, 1 березня, «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.