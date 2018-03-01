РНБО доручила ініціювати арешт активів «Газпрому» у випадку невиконання ним рішень арбітражу

Також Рада нацбезпеки та оборони доручила вжити заходів для безперебійного транзитного постачання газу до Європи.

Рада національної безпеки і оборони доручила ініціювати арешт активів ВАТ «Газпром» в Україні та за кордоном у випадку невиконання ним рішень Стокгольмського арбітражу за позовом «Нафтогазу» .

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні Ради нацбезпеки та оборони.

За інформацією голови правління НАК «Нафтогаз-України» Андрія Коболєва, Росія намагається не виконувати рішення Стокгольмського арбітражу та провокує енергетичну кризу в Україні, знизивши тиск у транзитному газопроводі.

Читайте такожУкраїна попередила ЄС про можливу кризову ситуацію в енергетиці через дії "Газпрому" - МЗС«В зв'язку з цим було доручено ініціювати арешт активів ВАТ «Газпром» в Україні та за кордоном у випадку невиконання ним рішень Стокгольмського арбітражу та вжити інших заходів щодо забезпечення енергетичної безпеки України та безперебійного транзитного постачання газу до Європи в умовах низьких температур», - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» позивалася до «Газпрому» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами від 2009 року: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною газу.

2 грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони. Зокрема, суд знизив ціну газу, який купувався у «Газпрому» в другому кварталі 2014 року, на 27,4% - до 352 дол. за 1 тис. куб. м; відхилив вимоги російської сторони відповідно до принципу «бери або плати» на суму 56 млрд дол. Оскільки не всі вимоги були задоволені, за підсумком першого рішення «Нафтогаз» залишався винен «Газпрому» близько 2 млрд дол.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За результатами розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду сьогодні вранці «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.