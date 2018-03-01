Помилка на сотні мільйонів: дії "Газпрому" дозволили Україні не виконувати правило "бери або плати"

Вартість здійсненої помилки для менеджменту «Газпрому» потенційно становить сотні мільйонів доларів.

Російський газовий монополіст - компанія «Газпром» не зможе вимагати від України виконання правила «бери або плати», яке передбачено рішенням Стокгольмського арбітражу за контрактом на купівлю газу, через відмову постачати паливо України з березня цього року, повідомив в ефірі одного з українських телеканалів голова «Натфогазу України» Андрій Коболєв.

«Вони («Газпром») сьогодні не виконали свої зобов'язання за контрактом, який переглянув попередній трибунал. Це автоматично означає, що вони не зможуть вимагати від нас у цьому році take or pay («бери або плати»). Вартість цієї помилки для менеджменту «Газпрому» - потенційно сотні мільйонів доларів», - сказав він.

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«Ми не зобов'язані викуповувати чотири мільярди кубометрів газу (передбачені грудневим рішенням арбітражу - УНІАН), і це не наша вина, це дії «Газпрому», які суперечать контракту, рішенням трибуналу, які суперечать духу відносин клієнт-постачальник і які, як я думаю, коштуватимуть «Газпрому» багато політичних проблем в Європі», - додав Коболєв.

Він також повідомив, що, крім відмови постачати газ Україні, «Газпром» також скоротив поставки палива до інших країн Європи.

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» позивалася до «Газпрому» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами від 2009 року: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною газу.

У кінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За результатами розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду сьогодні вранці «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.