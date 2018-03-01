Зірвати Путіну план "газового шантажу": Коболєв пропонує українцям знизити температуру в приміщеннях

Газотранспортна система України зараз працює на максимальному рівні навантаження через недотримання "Газпромом" контрактного тиску газу на вході в українську ГТС.

Голова Національної акціонерної компаній «Нафтогаз України» Андрій Коболєв пропонує українцям знизити температуру в приміщеннях на один-два градуси для того, щоб уникнути кризової ситуації в енергетиці і не дати президенту Росії Володимиру Путіну можливосты реалізувати свій план "газового шантажу".

Про це Коболєв повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

«Газу в нас достатньо, у нас велика «підземка» (запаси в підземних сховищах газу - УНІАН). Проблема, яка у нас виникає, полягає в тому, що через падіння тиску на вході в систему нам дуже важко підтримувати і транзит, і внутрішнє споживання. Система зараз працює на максимальному рівні навантаження. Про що ми б пропонували подумати споживачам, - це їхня добра воля, але щоб не дати Путіну реалізувати свій план газового шантажу, є дуже простий захід - на один градус зменшити температуру вдень і на два - вночі, а підприємствам протягом двох вихідних днів не обігрівати приміщення», - сказав Коболєв.

Читайте такожПомилка на сотні мільйонів: дії "Газпрому" дозволили Україні не виконувати правило "бери або плати"Він зазначив, що ці заходи незначно вплинуть на комфорт або продуктивний процес, але дозволять скоротити добове споживання на 8-10%.

«Цього буде достатньо, щоб повернути режим системи у комфортний і спокійний. Зараз цей режим коштує нам не тільки навантаження працівників, а й додаткових втрат газу, які також будуть передані «Газпрому» для оплати, але, з точки зору уникнення кризової ситуації і з точки зору нас, як споживачів, які вміють себе контролювати, - це був би дуже корисний захід для всієї країни », - зазначив голова «Нафтогазу».

Як повідомляв УНІАН, Україна в особі «Нафтогазу» позивалася до «Газпрому» у Стокгольмському арбітражному суді за двома контрактами від 2009 року: на транзит російського газу до ЄС і купівлю Україною газу.

У кінці грудня 2017 року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо постачання Україні російського газу, яким суд задовольнив основні вимоги української сторони.

Друге рішення стосується транзитного контракту, який був укладений в 2009 році. Відповідно до цього контракту, «Газпром» повинен був транспортувати через Україну 110 млрд куб. м газу на рік. Оскільки ця умова не виконувалася, «Нафтогаз» зажадав у суді стягнути з російської компанії 16 млрд дол.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту, згідно з яким суд зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол.

За результатами розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував української компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду сьогодні вранці «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними «Укртрансгазу», «Газпром» жодного дня цього року не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримки необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.