У цьому році "Газпром" щодня порушував контракт на транзит газу до Європи - "Укртрансгаз"

За даними компанії, сьогодні тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в українську ГТС впав до найменшого значення у цьому році.

Російський газовий монополіст «Газпром», який транспортує природний газ через територію України в країни ЄС, жодного дня у цьому році не дотримувався вимоги транзитного контракту з підтримання необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії-оператора «Укртрансгаз».

Читайте такожЗірвати Путіну план "газового шантажу": Коболєв пропонує українцям знизити температуру в приміщеннях«В 2018 році «Газпром» жодного разу не виконував умови контракту на транзит газу по території України», - повідомили в компанії, додавши, що тиск газу на вході в українську ГТС на газовимірювальній станції «Суджа» (на кордоні Сумської області) в січні-лютому становить 51-59 кг на кв. см, тоді як згідно з транзитним контрактом, тиск повинен утримуватися на рівні 60-65 кг на кв. см.

«Сьогодні тиск у транзитних магістральних газопроводах на вході в українську ГТС впав до найменшого значення у цьому році – 50,3 кг на кв. см», - відзначили в «Укртрансгазі».

Як повідомляв УНІАН, раніше Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявляла про систематичні порушення «Газпромом» умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально допустимого тиску газу на вході в українську ГТС. У «Нафтогазі» припустили, що російська компанія не в змозі стабільно підтримувати тиск в системі на необхідному рівні-за незадовільного стану частині російської газотранспортної інфраструктури.

При цьому, незважаючи на штучно створені російською стороною перешкоди, Україна продовжує забезпечувати стабільні поставки газу в Європу.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

За підсумками 2017 року Україна транспортувала в країни Європи рекордну за кілька останніх років кількість російського газу - 93 млрд куб. м.