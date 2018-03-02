Кабмін ввів "національний план" через перекритий Росією газовий вентиль: переходимо на мазут

План передбачає, зокрема, переведення генеруючих компаній з газу на мазут.

Кабінет міністрів України на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського "Газпрому", який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактне тиск на вході в українську газотранспортну систему, повідомив у Верховній Раді міністр енергетики та вугільної промисловість Ігор Насалик.

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"Протокольним дорученням кризового комітету був введений національний план дій... План дій, починаючи з сьогоднішнього дня, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут – це дасть нам можливість економити близько 15-20 мільйонів кубометрів газу на добу. Щоб впровадити це рішення, Міненерговугілля звернулось в Секретаріат ЄС і поінформувало, що протягом 5 діб, а саме на такий період введено план дій, ми будемо використовувати мазут", - повідомив Насалик.

Також він зазначив, що, крім доручення навчальних закладів зупинити роботу до 6 березня включно, Кабмін також звернувся до промисловим підприємствам, щоб вони переглянули виробничі плани з урахуванням економії газових ресурсів.

"Проблематика залишається до 5-6 березня, далі ми будемо працювати згідно з балансом, але передбачений план дій нівелює проблеми, і система буде працювати у штатному режимі", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв 1 березня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України запропонував 3-4 березня ввести обмеження на споживання газу з-за значного похолодання і дій російського "Газпрому", який відмовився поставляти газ Україні з 1 березня цього року.

Він повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 мільйонів кубометрів, при цьому 18 мільйонів кубометрів газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекрито покупками газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені "Газпрому" за невиконання контракту. У той же час, за його словами, споживання в 10 мільйонів кубометрів газу на добу перекрити не вийде, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

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28 лютого "Нафтогаз" отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста "Газпром", згідно з яким арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" 4,63 мільярда доларів. За підсумком розгляду двох справ російський "Газпром" залишився повинен української компанії 2,56 мільярда доларів.

Після отримання рішення суду, вранці 1 березня "Газпром" відмовився поставляти в Україну газ в березні цього року. При цьому російська компанія вже отримала за нього передоплату. У "Нафтогазі" така поведінка "Газпрому" назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.

Більш того, за даними "Укртрансгазу", "Газпром" жодного дня у цьому році не дотримувався вимога транзитного контракту з підтримання необхідного рівня тиску газу на вході в українську ГТС.