В ОПЕК заявили про нерентабельність видобутку сланцевої нафти в США при $90 за барель

Якщо ціни збережуться на поточному рівні, це призведе до відходу зі світового ринку приблизно половини обсягу поточного видобутку в США і деяких виробників, заявив він, передають "Ведомости".

За даними Bloomberg, ціни на нафту знизилися на 25% від початку року.

Раніше компанія IHS оприлюднила інші дані, що видобуток у США залишиться рентабельним за середньої ціни $57 за барель. За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства, більша частина сланцевого нафтовидобутку залишається рентабельною за $80 за барель.

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Лише проекти на 2,6 млн барелів на день в усьому світі мають собівартість вище цієї ціни, їх заморожування не сильно позначиться на балансі попиту і пропозиції, повідомило агентство два тижні тому.

Інші оцінки у віце-президента «Лукойлу» Леоніда Федуна: 50% усього видобутку американських компаній перебували на рівні рентабельності за ціни нафти $80 за барель, або приблизно 6 млн барелів добового видобутку, сказав він минулого тижня.

За ціни на нафту $80 за барель під ударом перебувають приблизно 6 млн барелів добового видобутку, у першу чергу складні проекти біопалив, синтетичних палив, значна частина проектів, пов'язаних з отриманням бітумінозної нафти і частина сланцевої нафти, зазначав Федун.

Навіть за ціни $75 за барель американської нафти WTI темпи зростання видобутку сланцевої лише сповільняться, нещодавно написали у звіті аналітики Citigroup: «Компанії, які видобувають сланцеву нафту, почнуть відчувати вплив низьких цін на рівні близько $80, але WTI повинна залишатися нижче $75 протягом тривалого періоду, щоб почалося значне уповільнення темпів зростання видобутку».

Низькі ціни можуть навіть прискорити розвиток видобутку у США, вважає головний економіст ConocoPhillips Меріен Ках. Падіння котирувань стимулює пошуки нових рішень: коли витрати ростуть і прибуток зменшується, з'являються нові проривні технології, заявила вона.