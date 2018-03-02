"Київенерго" Ахметова припинило електропостачання столиці

Відтепер споживачів електроенергії обслуговуватиме нова компанія – ДТЕК "Київські Електромережі".

У Києві споживачів електроенергії з 1 березня буде обслуговувати нова компанія – ДТЕК "Київські Електромережі".

Про це повідомила прес-служба "Київенерго".

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"Київенерго" передало функції з розподілу та постачання електроенергії ДТЕК "Київські Електромережі". Зміна постачальника не вплине на порядок і вартість надання послуг клієнтам "Київенерго", – йдеться в повідомленні компанії.

Зміна постачальника сталася у відповідності з вимогами закону "Про ринок електричної енергії".

"Киянам не потрібно укладати нові договори на електропостачання", – підкреслили в "Київенерго", пояснивши, що нова компанія буде надавати послуги за раніше укладеними договорами.

Оплату послуг можна здійснювати через особистий кабінет на сайті "Київенерго", мобільні додатки, відділення банків та Укрпошти, електронні платіжні системи.

Як повідомлялося раніше, новий закон, який набув чинності 11 червня 2017 року, зобов'язує всі українські обленерго до грудня 2018 року провести поділ функцій генерації, передачі та постачання електроенергії шляхом їх передачі новоствореним компаніям. Це загальносвітова практика і вимога Третього Енергетичного пакету ЄС, який забезпечує конкурентні умови роботи на ринку.

До листопада 2018 року ДТЕК "Київські Електромережі" буде поєднувати розподіл і постачання електроенергії. Згодом, у встановлені законом строки, буде здійснено відділення функції постачання.

"Київенерго" продовжує здійснювати діяльність з виробництва (генерації) електричної та теплової енергії, а також постачання теплоенергії, послуг з гарячого водопостачання та централізованого опалення.